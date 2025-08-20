В Астраханской области к 2033 году построят новый завод за 6,6 млрд рублей

Компания «Альберсим-Агро» инвестирует 6,59 млрд руб. в строительство завода по выращиванию и переработке люцерны в Астраханской области. Об этом сообщил вице-губернатор Денис Афанасьев.

ООО «Альберсим-Агро» зарегистрировано в Ахтубинске Астраханской области в июне 2024 года. Предприятие специализируется на выращивании зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. В ноябре компанию возглавил Сергей Бобровский. Учредитель — московское АО «АльфаАльфа» (АО «АА»), акционером которого является комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд (ПИФ) «Агро-Капитал». ПИФом управляет АО УК «Мой Капитал». Господин Бобровский также числится гендиректором АО «АА» с октября прошлого года. За первый год существования компания «Альберсим-Агро» осталась без выручки и понесла убытки в размере 488 тыс. руб. Дебиторская задолженность фирмы — 7,5 млн руб.

Генеральный директор «Альберсим-Агро» Сергей Бобровский основными целями проекта назвал создание агропредприятия полного цикла для выращивания и переработки люцерны, развитие экспортного потенциала и внедрение современных сельскохозяйственных технологий.

Проект включает строительство агрокомплекса с современным оборудованием и создание мелиоративной инфраструктуры. Особое внимание уделят методу обработки культур, сохраняющему кормовую ценность люцерны. Реализация проекта началась еще в третьем квартале 2024 года, а завершить строительство планируется в третьем квартале 2033 года. Господин Бобровский заверил, что новое производство создаст 74 рабочих места.

На заседании инвестиционного совета проект получил высокую оценку. Решено предоставить земельный участок без торгов, что ускорит его реализацию. Вице-губернатор Денис Афанасьев отметил, что это решение значительно ускорит выполнение проекта.

Нина Шевченко