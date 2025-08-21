Суд обязал Саратовскую область сохранить Мариинскую женскую гимназию на Мичурина

Апелляционный суд обязал казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства» сохранить объект культурного наследия «Гимназия женская Мариинская». Соответствующее постановление вынес Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, оставив в силе решение суда первой инстанции.

Поводом для судебного разбирательства стало невыполнение учреждением требований охранного обязательства, утвержденного региональным органом охраны объектов культурного наследия. Согласно этому документу, правообладатель обязан был разработать рабочую документацию до августа 2022 года и выполнить первоочередные противоаварийные работы до июня 2023 года. Однако учреждение не обратилось даже за выдачей задания на разработку проектной документации, а здание гимназии по акту осмотра признано находящимся в неудовлетворительном состоянии.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами первой инстанции, отметив, что отсутствие бюджетного финансирования не освобождает ответчика от обязанности по сохранению объекта культурного наследия. Учреждение является правообладателем памятника архитектуры на праве оперативного управления и в силу закона обязано выполнять требования охранного обязательства.

Кроме того, с учреждения в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 30 тыс. руб., поскольку ранее ему была предоставлена отсрочка по ее уплате. Постановление суда вступило в законную силу и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в установленный срок.

Никита Маркелов