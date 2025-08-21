Мэрия Саратова не смогла оспорить обязанность сохранить дом на Григорьева, 45

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, обязывающее администрацию Саратова провести работы по сохранению особняка Готовицкого, известного как Дом трезвости. Апелляционные жалобы городской администрации и комитета по архитектуре были отклонены.

Суд обязал муниципалитет в течение двух месяцев получить задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, а в течение шести месяцев — провести комплексное инженерное исследование здания, отремонтировать водосточную систему и разработать проектную документацию. На выполнение полного комплекса работ по сохранению памятника отведено двенадцать месяцев. За неисполнение каждого из обязательств предусмотрена судебная неустойка в размере 100 рублей за каждый день просрочки.

Особняк начала XX века, расположенный на улице Григорьева, 45, является объектом культурного наследия регионального значения и находится в неудовлетворительном состоянии. Суд установил, что администрация, являясь собственником, не исполняла возложенные на нее законом обязанности по сохранению памятника, что создавало угрозу его утраты.

Решение суда первой инстанции было обжаловано, однако апелляционный суд не нашел оснований для его отмены, указав, что доводы администрации направлены на переоценку выводов суда и не опровергают установленные факты бездействия. Постановление апелляционной инстанции вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в двухмесячный срок.

Напомним, что в 2022 году из здания была выселена региональная общественная организация трезвости и здоровья. Власти объяснили это ненадлежащим содержанием памятника организацией, пользовавшейся им на безвозмездной основе.

Никита Маркелов