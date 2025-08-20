Астраханская область и АСИ заключили соглашение о развитии креативного сектора

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подписали соглашение о внедрении Стандарта развития креативных индустрий. Документ предусматривает реализацию совместных проектов, обмен успешными практиками и формирование благоприятных условий для предпринимателей креативной сферы.

Светлана Чупшева уточняет, что соглашение станет важным этапом в реализации стратегии социально-экономического развития региона, где креативные индустрии выступают драйвером роста. В области уже работает 1,8 тыс. предприятий этого сектора — от IT-разработки и дизайна до народных промыслов. Совместная работа будет направлена на укрепление местных брендов, создание новых рабочих мест и повышение инвестиционной привлекательности региона, что соответствует общероссийской цели довести долю креативного сектора до 6% ВВП к 2030 году.

Игорь Бабушкин отметил успешный опыт взаимодействия с АСИ, включая создание «Точки кипения», участие вузов в образовательных интенсивах «Архипелаг» и «Остров», а также представление региональных практик на платформе «Смартека». Губернатор подчеркнул, что область не только делится собственным опытом, но и внедряет более 10 практик других регионов.

Одним из перспективных проектов стало применение подводных дронов серии «Прометей» для разминирования и обследования акваторий, разработанных учеными Астраханского государственного университета при поддержке Фонда содействия инновациям.

Астраханская область участвует в программах АСИ с 2020 года. Регион продолжит работу по созданию благоприятного делового климата, раскрытию потенциала молодежи и обмену управленческими практиками для достижения национальных целей развития.

Никита Маркелов