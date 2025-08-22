Лидер в сфере недостроительства

Арбитражный суд Москвы взыскал с московского ООО «Стройресурс» 543,1 млн руб. за неисполненные обязательства по контракту на реконструкцию Пензенского государственного цирка. Истец Росгосцирк доказал, что подрядчик значительно уклонился от технического задания и неоднократно нарушал сроки работ. Компания же заявила встречный иск на 359,6 млн руб. за якобы выполненные работы, но получила отказ в удовлетворении этого требования. Суд указал, что ответчик не представил никаких доказательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рамках реконструкции пензенский цирк полностью снесли и теперь более десяти лет отстраиваю заново

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ В рамках реконструкции пензенский цирк полностью снесли и теперь более десяти лет отстраиваю заново

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк) выиграла суд против московского ООО «Стройресурс». Причиной спора стало неосновательное обогащение подрядчика на 537,9 млн руб. и неисполнение обязательств по контракту от 2018 года на реконструкцию Пензенского цирка имени дрессировщицы Терезы Дуровой.

Первый стационарный цирк появился в Пензе в конце 1873 года. Он просуществовал относительно недолго: в годы Гражданской войны здание было уничтожено. Вплоть до 1950-х годов выступления проходили на разных площадках, хотя еще в 1941 году местные власти заговорили о строительстве нового цирка. Идею реализовали только в 1965 году. Тогда на ул. Плеханова, 13, возвели государственный цирк, рассчитанный на 1,4 тыс. зрителей. В 2002 году Пензенский цирк получил имя дрессировщицы Терезы Дуровой. В 2011 году здание было закрыто на реконструкцию, подрядчика нашли в сентябре 2012 года — им стало самарское ООО «Волгожилстрой», которое согласилось исполнить контракт за 987,4 млн руб.

Работы на объекте планировали закончить в 2014 году, сообщал тогдашний мэр Пензы Роман Чернов. В марте 2014 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев (ныне первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ) заявил, что реконструкция цирка в Пензе подходит к концу. Однако сроки стали переносить ежегодно. Отставание от плана подрядчик пояснил тем, что долго ждал финансирования от Росгосцирка. Кроме того, в ходе проверок выяснилось, что строительство велось с нарушениями. До 2018 года «Волгожилстрой» занимался реконструкцией цирка, но в марте компания начала конкурсное производство и ликвидировалась в 2021 году.

В августе 2018 года правительство России утвердило финансирование завершения реконструкции пензенского цирка. В 2019 году на эти цели выделили 300 млн руб., а в 2020 году сумма составила более 405 млн руб. Общая стоимость реконструкции цирка, согласно документу, была 2,176 млрд руб. В сентябре 2018 года Минкульт России объявил тендер стоимостью 1,26 млрд руб. на завершение строительства здания цирка в Пензе. В ноябре того года контракт выиграло московское ООО «Стройресурс», которое до 20 декабря 2020 года должно было сдать объект.

ООО «Стройресурс» зарегистрировано в 2003 году в Москве. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Учредители — Станислав Маслаков и Евгений Луговитин. Несмотря на уголовное дело, господин Луговитин все еще числится гендиректором компании. В прошлом году юрлицо заработало 7,1 млн руб. при выручке 361 млн руб. В августе этого года ФНС России приостановило операции по счетам ООО «Стройресурс». Также налоговый орган наложил арест на три объекта имущества компании. По состоянию на май этого года «Стройресурс» имеет задолженности по налогам и штрафам на 68,25 млн руб. Евгений Луговитин контролирует еще несколько компаний через ООО «Стройресурс» или напрямую. Среди них ООО «Стройресурс РК» (Калмыкия; торговля стройматериалами) с оборотом 95 млн руб., ООО «Строй-Юг» (строительство) с оборотом 195 млн руб., ООО «Нурмерс» (Калмыкия, строительство, 75% принадлежат господину Луговитину). Вместе со Станиславом Маслаковым владеет ООО «Сервистемпстрой». Общая стоимость активов составляет около 60 млн руб. «Стройресурс» участвовал в девяти закупках на сумму почти 7 млрд руб. в качестве поставщика. Среди них реконструкция рязанского цирка за 430 млн руб., которая успешно завершена, а также завершение реконструкции Пензенского цирка за 1,9 млрд руб. Последний контракт между «Росгосцирком» и «Стройресурсом» был заключен в ноябре 2018 года, но в декабре 2023 года заказчик расторг его в одностороннем порядке.

В срок компании не уложилась, и в феврале 2021 года контракт был продлен до 31 декабря. В конце октября график работ снова изменили — сдачу объекта стали планировать на конец 2023 года. До марта 2023 года цена контракта оставалась неизменной — 1,26 млрд руб., а потом стоимость работ возросла до 1,9 млрд руб. В то же время сроки реконструкции перенесли на конец 2025 года. Но до окончания работ дело не дошло: в декабре 2023 контракт с ООО «Стройресурс» был расторгнут Росгосцирком. Информация о нарушениях и штрафах на портале «ЕИС Закупки» отсутствует.

За пять лет строительства цирка подрядчик исполнил контракт только на 888,7 млн руб., а фактически заказчик оплатил 1,1 млрд руб.

С таким ходом событий московская компания не согласилась и в том же декабре подала иск в суд к Росгосцирку с требованием признать расторжение контракта необоснованным. В суде представители «Стройресурса» утверждали, что Росгосцирк нарушил процедуру фиксации недостатков, составляя соответствующие акты без участия подрядной организации. Кроме того, фирма заявила, что получила все документы с перечисленными дефектами единовременно, что исключает признак «систематических» нарушений. Также юрлицо настаивало, что большинство заявленных недостатков при реконструкции цирка либо в действительности отсутствовали, либо были несущественными, которые можно устранить в рамках гарантийных обязательств. Приняв во внимание эти доводы, Арбитражный суд Москвы в мае 2024 года удовлетворил иск «Стройресурса».

Но с таким решением Росгосцирк не согласился и через месяц оспорил постановление в апелляции. В жалобе цирковая компания сослалась на результаты экспертизы. Были подтверждены существенные нарушения со стороны «Стройресурса»: трещины в кровле, нарушения пожарной безопасности, несоответствие материалов проектной документации. Девятый арбитражный апелляционный суд учел эти доказательства и 16 мая этого года отменил решение первой инстанции. В июле подрядчик подал кассационную жалобу. Слушание по делу назначено на 25 августа.

Пока продолжались судебные тяжбы из-за расторжения контракта, Росгосцирк в марте прошлого года подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с ООО «Стройресурс» 543,1 млн руб. Из этих средств 537,9 млн руб. — неосновательное обогащение, а 5,1 млн руб. — проценты за пользование чужими деньгами до 13 февраля 2024 года, указано в акте суда. Во время заседаний Росгосцирк утверждал, что подрядчик получил 1,4 млрд руб. аванса за контракт, но «Стройресурс» эти деньги не отработал. После расторжения фирма вернула заказчику лишь часть средств.

Ответчик эти требования не признал и заявил о встречном иске на сумму 359,6 млн руб. за якобы выполненные работы. Но суд ходатайство московской компании отклонил, указав на отсутствие правовых оснований для зачета. Суд заявил, что «Стройресурс» не представил доказательств выполнения работ на 537,9 млн руб. и удерживает средства незаконно. 18 августа Росгосцирк выиграл спор. Суд также постановил начислять проценты за последующий период просрочки до фактической оплаты.

В июне этого года гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков сообщил, что реконструкция пензенского цирка завершится в течение двух-трех лет. Он также выразил сомнения по поводу выделенных на продолжение работ 800 млн руб., так как этих средств может не хватить из-за роста цен на строительные материалы. Господин Беляков также добавил, что теперь к работам подключится ППК «Единый заказчик», который курирует открытие цирков в Волгограде, Твери, Воронеже, Екатеринбурге и Иркутске. Также компания следит за строительством театра оперы и балета в Саратове.

Глава Росгосцирка уточнил, что в отношении директора «Стройресурса» Евгения Луговитина возбуждено уголовное дело. Еще одно уголовное дело в отношении господина Луговитина заведено 11 июня этого года астраханским СУ СКР. Следствие заподозрило его в даче взятки сотрудникам управления капитального строительства (УКС) Астраханской области при реконструкции кинокомплекса «Октябрь» почти за 3 млрд руб. Силовики считают, что директор компании поручил третьему лицу передать деньги на общую сумму 900 тыс. руб. замначальника УКСа Станиславу Зырину и главному специалисту отдела капстроительства Салману Курбанову. Средства предназначались для покровительства при строительном контроле и сокрытия нарушений.

Нина Шевченко