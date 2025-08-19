Суд не стал взыскивать 22 млн за строительство магазина вместо ФОКа в Волгограде

Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе отказ во взыскании 22,2 млн руб. с ООО «Рента Вектор» в пользу Комитета по управлению госимуществом Волгоградской области. Регион требовал компенсации за изменение вида использования физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), построенного на льготной земле. Земельный участок в Краснооктябрьском районе Волгограда был предоставлен компании без торгов по распоряжению губернатора для строительства социального объекта.

В декабре 2022 года администрация Волгограда выдала разрешение на строительство ФОКа на ул. Хользунова, 61. К октябрю 2023 года объект был введен в эксплуатацию, после чего «Рента Вектор» зарегистрировала право собственности на здание и выкупила земельный участок площадью 3,9 тыс. кв. м за 795 тыс. руб. Уже в декабре 2023 года компания продала имущество предпринимателю Марине Бут за 72 млн руб., с условием залога в обеспечение обязательств.

Новая собственница в феврале 2024 года получила разрешение на реконструкцию и оперативно перепрофилировала объект. С согласия «Ренты Вектор» как залогодержателя вид разрешенного использования изменен на торговый. К маю 2024 года помещения сданы в аренду структурам холдинга X5 — сейчас там работают магазины «Пятерочка», «Пиво и квас» и аптека.

Облкомимущество настаивало, что если бы изначально предполагалась коммерческая эксплуатация, землю следовало передавать через аукцион. Чиновники оценили недополученную арендную плату за период с августа 2022 по октябрь 2023 года в 22,3 млн руб. Суды трех инстанций отказали в иске, указав, что «Рента Вектор» выполнила обязательства: построила и ввела в эксплуатацию ФОК в срок действия договора аренды. Последующие действия собственника и изменение функционала объекта суд не признал основанием для взыскания убытков с ответчика.

Параллельно прокуратура Волгоградской области в декабре 2024 года инициировала новый иск о признании сделки купли-продажи земли недействительной, возврате участка в госсобственность и сносе магазина как самовольной постройки. Также возбуждено уголовное дело по факту незаконного отчуждения земли. Эти требования пока не рассмотрены.

Никита Маркелов