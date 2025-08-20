Спикер Госдумы анонсировал создание межрегионального рехаба для ветеранов СВО

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Саратовскую область посетил Центр реабилитации и восстановления участников специальной военной операции. В ходе визита спикер Госдумы лично пообщался с бойцами, проходящими реабилитацию, и обсудил перспективы развития учреждения.

Политик встретился с заведующей отделением Мариной Аксеновой, матерью Героя Российской Федерации Александра Аксенова, летчика, погибшего в зоне СВО. Вячеслав Володин высоко оценил работу центра, отметив его востребованность не только среди жителей Саратовской области, но и среди пациентов из других регионов страны.

По итогам общения было принято решение о создании на базе учреждения межрегионального реабилитационного центра. Вячеслав Володин объявил о взятии личного шефства над проектом, пообещав содействие в развитии и благоустройстве территории. Это позволит создать дополнительные возможности для качественной реабилитации участников специальной военной операции.

Татьяна Смирнова