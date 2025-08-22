В Саратове будут судить ИП за взятку экс-главе комитета по ЖКХ Наталии Даниленко

Ленинский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о даче взятки должностному лицу (ч. 2 ст. 291 УК РФ) в отношении 58-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Фигурантом дела является индивидуальный предприниматель Лев Бударин, занимающийся ремонтом и обслуживанием многоквартирных домов. В период с 30 декабря 2019 года по 2 марта 2021 года он передал 70 тыс. руб. взятки зампреду комитета по ЖКХ администрации Саратова Наталии Даниленко. Взамен ей предстояло оказать содействие в успешном заключении свыше 46 договоров подряда на выполнение капремонта многоквартирных домов ЖСК «Комплекс», ТСЖ «Восход», ЖСК «Обувщик», ЖСК «Клен-69», ЖСК «Колокольчик», ЖСК «Пилот-46».

Лев Бударин не признал свою вину. Прокуратура Ленинского района Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. В ближайшее время материалы направят в суд на рассмотрение.

Ранее Льва Бударина признали виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) при выполнении капремонта кровли многоквартирных домов в Саратове. Он заключил договоры с ЖСК «Олимп», но намеренно завысил объемы и стоимость работ в сметной документации, после чего выполнил работы в меньшем объеме, чем было предусмотрено договорами. В общей сложности предприниматель похитил 311 тыс. руб. Суд оштрафовал Льва Бударина на 300 тыс. руб. и взыскал с него в пользу ЖСК «Олимп» причиненный ущерб.

Напомним, Наталию Даниленко уволили из мэрии в ноябре 2023 года. Ее обвинили в получении взятки (ст. 290 УК РФ), превышении (ст. 286 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). В феврале того же года ее задержали, арестовали ее имущество стоимостью свыше 2,5 млн руб.

Уголовное дело в отношении Наталии Даниленко возбудили 17 февраля 2023 года. В течение долгого времени прежняя мэр Саратова Лада Мокроусова не увольняла ее. Отставка фигурантки состоялась в судебном порядке в связи с утратой доверия. Вскоре Наталия Даниленко получила должность заместителя гендиректора МУПП «Саратовводоканал» по договорной работе.

Апелляционным определением Саратовского областного суда приговор в отношении Наталии Даниленко, вынесенный Волжским районным судом Саратова, оставлен в силе 16 июня этого года. Ее обязали выплатить штраф в размере 250 тыс. руб., ей запретили в течение года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителей власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

