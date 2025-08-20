Власти Саратовской области перестанут утверждать нормативы потерь ископаемых

Правительство Саратовской области больше не будет согласовывать нормативы потерь полезных ископаемых. Соответствующий законопроект принят на заседании областной думы.

Министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин рассказал о необходимости внесения изменений в статью 3 закона области «О недрах». Дело в том, что с 1 января 2026 г. вступит в силу постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2025 № 514 «Об утверждении Правил утверждения нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения». В этом документе прописано, что согласование нормативов потерь будет регулироваться новыми правилами, то есть полномочия субъектов Российской Федерации прекращаются с 1 января 2026 г. Поэтому в статью 3 закона Саратовской области «О недрах» необходимо внести изменения, чтобы привести его в соответствие с федеральным.

Таким образом, в полномочия правительства области больше не будет входить согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых. У депутатов вопросов к законопроекту не возникло. Его приняли единогласно.

Татьяна Смирнова