Экс-главу горбольницы Знаменска заподозрили в завышении данных о диспансеризации

В Астраханской области возбуждено уголовное дело против бывшей и.о. главного врача городской больницы ЗАТО Знаменск Ирины Пушкаревой. Ее подозревают в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру (ч. 3 ст. 274.1 УК РФ).

Следствие считает, что Ирина Пушкарева, используя свое положение, давала указания подчиненным вносить в медицинскую информационную систему ложные данные о диспансеризации. Это делалось для улучшения показателей работы больницы. В 2023 году в систему были внесены ложные сведения о 118 гражданах.

Преступная деятельность была пресечена благодаря сотрудничеству регионального следственного комитета с ФСБ России. В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Никита Маркелов