Определено место установки памятника Алексею Боголюбову в Саратове

Памятник Алексею Петровичу Боголюбову в Саратове будет установлен в сквере его имени, расположенном на Театральной площади. Именно это место получило одобрение культурного и архитектурного сообщества города, а также профильного совета.

Инициативу по установке памятника, приуроченную к юбилейному году Радищевского музея, ранее поддержал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Глава региона также сообщил важную деталь: финансирование данного проекта будет осуществлено за счет внебюджетных источников, что снимает нагрузку с областной казны.

В рамках работ по установке памятника в сквере запланированы и дополнительные мероприятия по благоустройству. Существующий на территории розарий будет сохранен. Его планируют интегрировать в новую скульптурную композицию, оформив в обновленном формате.

Никита Маркелов