Губернатор рассказал о новых назначениях в правительстве Пензенской области

В ходе утреннего заседания правительства Пензенской области губернатор Олег Мельниченко озвучил информацию о новых назначениях. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам господина Мельниченко, с 22 августа на должность первого зампреда правительства области назначен Олег Ягов. Он будет курировать вопросы культуры и искусства, государственной политики в развитии туризма, охраны памятников истории и культуры, общего и профессионального образования, воспитания, семьи и детства. Также Олег Ягов отвечает за физическую культуру и спорт, функционирование проектного офиса «Центр управления регионом» Пензенской области.

Кроме того, как отметил губернатор, кадровые перестановки затронули некоторые региональные министерства. Он представил кабмину новых коллег, назначенных на ответственные должности в июле и августе.

Так, пост замминистра экономического развития и промышленности области занял Алексей Самсонов. Елена Кувяткина стала замминистра цифрового развития и связи, Валерий Шичев — замминистра финансов. У министра образования региона появились два новых заместителя: Галина Денисенко назначена заместителем, Михаил Денисов — первым заместителем министра. Должность начальника управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области занял Павел Гусев.

Павел Фролов