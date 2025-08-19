В Саратове три учреждения образования решено передать в областную собственность

В Саратове гимназии и лицей планируют передать из муниципальной собственности в областную. Об этом в облдуме на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности рассказала министр-председатель комитета по управлению имуществом Екатерина Лавренко.

Екатерина Лавренко сообщила, что правительством области рассмотрено обращение министерства образования региона, а также решение Саратовской городской думы о безвозмездной передаче из муниципальной собственности МО «Город Саратов» в областную собственность муниципальных образовательных учреждений. Речь идет о гимназии № 89 Ленинского района Саратова, гимназии № 4 имени Героя Советского Союза В.М. Безбокова и лицее математики и информатики Кировского района Саратова.

«Прием учреждений в областную собственность будет способствовать проведению мероприятий по укреплению их материально-технической базы и повышению уровня качества общего образования, а также реализации инновационных образовательных программ научно-исследовательской направленности»,— пояснила госпожа Лавренко.

Функции и полномочия учредителей предлагаемых к передаче образовательных учреждений будет осуществлять министерство образования региона. Обслуживание и содержание предлагаемых к передаче образовательных учреждений будет осуществляться с 1 января 2026 года.

«Правительство считает целесообразным осуществление приема указанных образовательных учреждений в государственную собственность области», — подчеркнула госпожа Лавренко.

Депутаты одобрили вынесение проекта постановления на очередное заседание областной думы.

Татьяна Смирнова