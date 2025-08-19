В Саратовской области Хвалынский водоканал передадут «Облводоресурсу»

Имущественный комплекс муниципального унитарного предприятия «Хвалынский водоканал» планируется передать в областную собственность. Об этом шла речь в облдуме на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

С докладом выступила министр области — председатель комитета по управлению имуществом Саратовской области Екатерина Лавренко. Она сообщила, что правительством области рассмотрено предложение собрания Хвалынского муниципального района о передаче из муниципальной собственности в государственную собственность Саратовской области имущественного комплекса МУП «Хвалынский водоканал» для обеспечения в районе бесперебойного водоснабжения и водоотведения.

«Форма собственности принимаемого предприятия изменится с муниципальной на областную, и в дальнейшем предприятие будет реорганизовано в форме присоединения к государственному унитарному предприятию Саратовской области «Облводоресурс»,— анонсировала госпожа Лавренко. И областной минстрой и будущий собственник уже дали согласие на передачу имущества.

Передаваемое имущество будет обслуживаться и содержаться за счет абонентской платы по тарифам на водоснабжение, установленным комитетом государственного регулирования тарифов области и утверждаемым для «Облводоресурса».

«Правительство области считает целесообразным осуществление приема указанного имущества в областную собственность в соответствии с действующим законодательством»,— подытожила глава ведомства. Депутаты поддержали вынесение проекта постановления на очередное заседание областной думы.

Татьяна Смирнова