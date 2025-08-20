Следствие поднимется в Prime Tower

Астраханское следственное управление СК России проверит, как подконтрольное группе компаний RES Development ООО «СЗ РЭС — Бабефа» строит новый жилой комплекс Prime Tower на ул. Бабефа, 8а, в Кировском районе облцентра. Глава ведомства Александр Бастрыкин обратил внимание на сообщение местного жителя о том, что два 25-этажных дома возводятся на берегу Волги незаконно. Астраханец утверждает, что из-за строительных работ разрушаются соседние здания, в том числе сданный восемь лет назад ЖК «Паруса». Компания-застройщик ситуацию не прокомментировала.

Возвести ЖК на Бабефа разрешило минимущество Астраханской области

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался строительством нового жилого комплекса в центре Астрахани, сообщили в информационном центре ведомства. В комментариях к одной из публикаций в социальной сети «ВКонтакте» местный житель под ником Алексей Гус попросил господина Бастрыкина обратить внимание на возведение двух 25-этажных домов на ул. Бабефа, 8а. Как выяснил «Ъ», речь идет о ЖК Prime Tower, который строит ООО «СЗ „РЭС — Бабефа“».

ООО «СЗ „РЭС — Бабефа“» относится к группе компаний (ГК) RES Development. На официальном сайте девелопера указаны десять проектов, два из которых уже сданы: ЖК Panorama на Васильковой ул., 9, и ЖК «Семейный» на ул. Адмирала Нахимова, 141Б. Сдача остальных жилых комплексов, таких как Scandinavia на Моздокской ул., 40, Symphony на Московской ул., 14, «Федерация» на ул. Куйбышева, 88, и других, планируется с 2026 по 2028 год. Товарный знак RES Development принадлежит астраханскому ООО «СЗ „Регионэлитстрой“». С 2020 года строительной компанией владеет Наталия Карташова, однако под залог актива взят кредит в Сбере. Последний заем у Сбербанка застройщик взял в минувшем январе. По итогам прошлого года «Регионэлитстрой» заработал 4,7 млн руб. при выручке 265 млн руб. При этом почти для каждого возводимого МКД учреждается отдельное юрлицо с аббревиатурой РЭС в названии. Десять из них регистрируется по тому же адресу, что и «Регионэлитстрой»: ул. Набережная 1 Мая, стр. 121, помещение 5. Девять юрлиц учредила индивидуальный предприниматель Елена Бочарова, она же владеет ООО «СЗ „РЭС — Бабефа“». Под залог этого актива в конце минувшего июля также взят кредит у Сбербанка.

Строительство клубного дома Prime Tower началось в июне этого года, указано на портале «Дом.РФ». 10 июня ООО «Сталт-Эксперт» выдало положительное заключение по негосударственной экспертизе двух объектов, которые строит «РЭС — Бабефа». В том же месяце управление градостроительной деятельности и агломерации минимущества Астраханской области разрешило возвести жилой комплекс. Общая площадь первого дома, согласно документации, составляет свыше 15,9 тыс. кв. м, площадь жилых помещений — 10,1 тыс. кв. м, а площадь коммерческих помещений — 561,7 кв. м.

Дом рассчитан на 230 квартир, из которых по 46 штук — однокомнатные и трехкомнатные, 138 — двухкомнатные. Второе здание — площадью 15,89 тыс. кв. м. Квартиры займут 10 тыс. кв. м всей площади постройки, помещения коммерческого назначения — 346,1 кв. м. В этом доме будет 229 квартир: 45 однокомнатных, 138 двухкомнатных и 46 трехкомнатных. Площадь жилых помещений составит 27–67 кв. м (средняя площадь 44 кв. м). Высота обоих зданий — 80,75 м, этажность — 25. Ввод ЖК в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2028 года, выдача ключей — на 31 марта 2029 года. Продажи квартир еще не открыты.

На строительной площадке завершили снос заброшенного здания.

Обратившийся к Александру Бастрыкину астраханец в своем сообщении указал, что при строительстве нового клубного дома могут пострадать близлежащие застройки, такие как ЖК бизнес-класса «Паруса», сданный в 2017 году застройщиком «Городской курорт Астрахань», и корпус кадетского общежития № 1 Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа (ВКМРПК). Комментатор утверждает, что разрешение на строительство сначала не было выдано застройщику «РЭС — Бабефа», а «потом чудесным образом уже было согласовано». Пользователь соцсети пожаловался, что из-за строительных работ в ЖК «Паруса» начали лопаться стеклопакеты, а на первом этаже одного из домов комплекса пошли трещины.

В релизе СК России уточняется, что застройщик не соблюдает требования к минимальному отступу от расположенных рядом строений, что и приводит к разрушению. Кроме того, по данным ведомства, жилой комплекс возводят в месте пролегания источника грунтовых вод. Отмечается, что гидрогеологические риски не учтены, а меры по укреплению почвы не приняты. Жители соседних домов обращались в различные инстанции, но безрезультатно, подытожили в ведомстве. К моменту публикации статьи руководство ООО «СЗ „РЭС — Бабефа“» ситуацию прокомментировать не смогло.

По поручению Александра Бастрыкина СУ СКР по Астраханской области должно провести процессуальную проверку. Ее ход будет контролировать центральный аппарат ведомства.

Нина Шевченко