Экс-глава Энгельсского района Лобанов пропал на СВО

Бывший глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Лобанов пропал без вести в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил портал «СарИнформ». В марте стало известно, что Лобанов отправился на фронт.

Дмитрий Лобанов отбывал восьмилетний срок в колонии №4 Пугачева за коррупционные преступления. Перед отправкой на СВО он был в штрафном изоляторе за нарушение правил содержания.

В конце 2023 года против начальника колонии Андрея Косоногова возбудили уголовное дело за присвоение чужого имущества и превышение должностных полномочий. Следователи выяснили, что в сентябре-декабре 2023 года Косоногов ездил по выходным домой в Вольск на служебной «Волге», потратив 550 литров казенного бензина. Также в колонии нашли склад с 190 предметами бытовой техники, часть из которых выдавалась Дмитрию Лобанову.

Никита Маркелов