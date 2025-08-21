Дело об упущенных возможностях

Бывший директор МУП «Энгельс-Водоканал» Владимир Попеко предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2018 году его бездействие привело к упущению предприятием более 46 млн руб. на обновление систем водоснабжения и водоотведения. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. По данным «Ъ», вину фигурант не признает. К господину Попеко предъявляли и другие обвинения, но дела прекратили за отсутствием состава преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Попеко работал в энгельсской администрации с 2020 по 2022 годы

Фото: администрация Энгельсского района Владимир Попеко работал в энгельсской администрации с 2020 по 2022 годы

Фото: администрация Энгельсского района

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в отношении бывшего директора МУП «Энгельс-Водоканал» Владимира Попеко. По версии следствия, в 2018 году обвиняемый не направил в региональное министерство строительства и ЖКХ согласованный проект инвестиционной программы для увеличения производительности объектов систем водоснабжения и водоотведения в Энгельсе.

В результате бездействия господина Попеко, считают силовики, в 2019 году «Энгельс-Водоканал» не получил более 46 млн руб., которые предназначались для модернизации, реконструкции и строительства ключевых объектов водно-канализационного хозяйства. Следствие решило, что ущерб понесло как предприятие, так и потребители — жители и организации Энгельсского района.

С 2014 по 2017 год подсудимый работал заместителем руководителя администрации Балаковского района по строительству и ЖКХ (при главе Иване Чепрасове). Господин Попеко курировал инфраструктурные проекты. С ноября 2018 по январь 2020 года возглавлял МУП «Энгельс-Водоканал». По данным Rusprofile, под его руководством выручка предприятия стабильно превышала 500 млн руб., однако в 2020 году убыток составил 12,9 млн руб.

В 2020–2022 годах господин Попеко работал заместителем главы Энгельсского района по транспорту. Тогда СМИ писали о схеме отбора перевозчиков, согласно которой конкурс всегда выигрывало МУП «Энгельсэлектротранс», которое затем раздавало субподряды. Достичь таких результатов на муниципальном конкурсе удалось за счет внесения в шкалу оценки почти неисполнимых требований.

В сентябре 2022 года Владимир Попеко возглавил только что созданное ООО «УК ЧПП „Асса Групп“». Компания занималась управлением частным промышленным парком, созданным на площадке обанкротившегося оборонного завода АО «9 ЦАРЗ». В 2024 году выручка юрлица составила 12 млн руб. Владимир Попеко возглавлял компанию до февраля 2025 года, уступив кресло гендиректора владельцу Сергею Дюкичу.

Дело об упущенных миллионах стало для Владимира Попеко третьим. Все их завели по материалам УФСБ по Саратовской области. Так, в октябре 2022 года управленцу вменили занижение платы за подключение к сетям водоснабжения для двух компаний. Ущерб оценили в 6,5 млн руб. Второе дело завели в марте 2023 года, оно также касалось превышения полномочий — на этот раз в связи с бесплатным подключением к системе водоснабжения АЗС «Drive Oil». Оба дела прекратили за отсутствием состава преступления.

Владимира Попеко задержали в минувшем феврале. Под домашним арестом он пробыл до 10 апреля, после чего Саратовский областной суд сменил меру пресечения на запрет определенных действий. Также во время следствия арестовали имущество фигуранта.

По существу дело рассмотрит Энгельсский районный суд. Связаться с адвокатом господина Попеко «Ъ—Средняя Волга» не удалось. По данным источника «Ъ» в силовых структурах, фигурант вину не признает.

Дарья Васенина