Наследие утвердили на месте

Арбитражный суд Волгоградской области отказал местному Социально-педагогическому университету в требовании обязать городские власти поставить на баланс памятник писателю Александру Серафимовичу (объект культурного наследия регионального значения). Представители вуза в декабре прошлого года вышли к департаменту муниципального имущества Волгограда с претензией, в которой настаивали, чтобы монумент, который незаконно занимает территорию перед входом в университет, приняли в муниципальную собственность. Однако на начало 2025 года ОКН так и остался бесхозным, из-за чего и начался спор. В августе суд постановил, что департамент является ненадлежащим ответчиком, а содержать объект должен университет.

Волгоградский государственный социально-педагогический университет (ВГСПУ) проиграл властям областного центра спор по поводу памятника писателю Александру Серафимовичу, который стоит перед входом в вуз. Представители университета в Арбитражном суде региона требовали, чтобы мэрия Волгограда, администрация Центрального района и департамент муниципального имущества (ДМИ) прекратили незаконное использование части земельного участка, поскольку, как утверждает истец, бюст, внесенный в реестр объектов культурного наследия, является бесхозным.

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» располагается в Центральном районе Волгограда на проспекте Ленина, 27. Университет был образован в мае 1931 года. Памятник советскому писателю, журналисту и военкору Александру Серафимовичу, чье имя учебное заведение носит с 1949 года, был возведен на территории вуза к 1 сентября 1981 года. В июне 1997 года облдума распорядилась поставить объект на госохрану памятников истории и культуры Волгоградской области. В 2009 году вуз профинансировал реставрацию монумента. В апреле 2015 года по приказу Минкульта РФ памятник был внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Судебные разбирательства из-за бюста писателя начались в феврале этого года. В иске представители ВГСПУ утверждали, что памятник расположен на земле, которую мэрия предоставила университету в бессрочное пользование в декабре 1995 года. При этом истец настаивал, что никогда не давал разрешения на строительство памятника на своей территории и не передавал участок в аренду иным лицам. Доводы представителей вуза были подкреплены результатами проверки Минпросвещения РФ, которую ведомство провело в 2023 году. Министерство установило, что часть земли вуза используется не по назначению: документы, подтверждающие разрешение на строительство бюста, а также о форме собственности, отсутствовали.

По данным Росреестра, участок площадью 31,6 тыс. кв. м, где зарегистрирован вуз, получил кадастровый номер в декабре 2005 года, кадастровая стоимость — более 74 млн руб.

Еще до спора, в мае 2024 года, комиссия администрации Центрального района Волгограда признала монумент бесхозным. Однако с мая по сентябрь того года ни одно муниципальное учреждение, в том числе МБУ «Волгоградзеленхоз», не согласилось принять объект на баланс. Причиной тому стало отсутствие финансирования на содержание памятника.

В декабре университет пытался в досудебном порядке решить вопрос об устранении нарушений и направил департаменту муниципального имущества города претензию с требованием добровольно оформить памятник в муниципальную собственность. Но на начало 2025 года монумент так и не числился на балансе у властей.

В суде чиновники просили не удовлетворять требования вуза, поскольку, объясняли они, бюст писателя не является бесхозным имуществом в классическом понимании, а процедура его принятия на муниципальный учет еще не завершена. Представители ДМИ также заявили, что департамент не обладает полномочиями по определению мест размещения или перемещения памятников. Суд эти доводы учел и признал ДМИ ненадлежащим ответчиком.

По итогу ВГСПУ в иске было полностью отказано. В решении от 14 августа суд указал, что университет не представил необходимые доказательства для удовлетворения так называемого негаторного иска (требования об устранении препятствий в пользовании имуществом, не связанных с лишением владения). Суд отметил, что бремя содержания ОКН, расположенного на земельном участке, по общему правилу, несет его собственник или титульный владелец, коим и является вуз.

Партнер юридической фирмы Intellect Александр Латыев счел иск странным. Эксперт отметил, что университет получил участок в пользование только в 1995 году, а памятник установили на территории вуза за 14 лет до этого. «Каким образом размещение памятника могло нарушать права университета за 14 лет до появления этих прав? Более того, судя по решению суда, в 2009 году университет даже оплачивал реставрацию памятника, после чего тот был возвращен на прежнее место. Хотел ли университет, чтобы от его корпуса убрали памятник человеку, в честь которого вуз вообще-то назван? Маловероятно»,— прокомментировал юрист.

По мнению господина Латыева, основная цель иска — снять финансовое бремя с университета и попытаться переложить расходы на другое лицо. «Частично это даже удалось: суд зафиксировал бесхозяйный статус памятника, несмотря на то что вся история его размещения свидетельствует скорее о том, что именно вузу он и должен принадлежать на праве оперативного управления (с учетом того что у учреждения не может быть права собственности)»,— отметил собеседник «Ъ».

Александр Латыев подчеркнул, что рассуждения суда о ненадлежащем ответчике не имеют значения. Даже если памятник признан бесхозяйным, он не переходит в собственность муниципалитета автоматически. «А процедура передачи памятника на баланс даже не начиналась, и никакой обязанности для органов местного самоуправления начинать ее законом не установлено. Более того, Гражданский кодекс допускает даже, что суд откажет в признании муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимость, и тогда она вновь может поступить во владение прежнего владельца. В нашем случае таковым является, очевидно, тот, кто владеет земельным участком, то есть опять же университет»,— резюмировал юрист.

Нина Шевченко