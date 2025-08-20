Мэрия Саратова проведет конкурс на торговлю в Горпарке и снесет колесо обозрения

Администрация Саратова заявила о готовности предоставить равные права всем предпринимателям для размещения объектов в Городском парке культуры и отдыха имени Горького. Это заявление прозвучало на фоне масштабной кампании по демонтажу почти 70 объектов, включая колесо обозрения «Круговой обзор», кафе, ларьки и аттракционы парка «Лукоморье». Демонтажные работы инициированы администрацией Октябрьского района в связи с истечением срока аренды парка у предыдущего оператора — ООО «Квартал» из ГК «РИМ».

Заместитель главы города по экономике Александр Борзов провел встречу с предпринимателями, чья деятельность в парке прекратилась из-за окончания аренды. Он подчеркнул, что бизнес сможет вернуться в парк через открытые конкурсные процедуры, но только после того, как муниципалитет полностью освободит территорию от имущества третьих лиц. Это условие необходимо для обеспечения равных прав всех участников будущих конкурсов. Предприниматели, по данным пресс-службы мэрии, отнеслись к требованиям с пониманием и выразили готовность участвовать в торгах.

Власти утверждают, что все объекты, включая колесо обозрения «Русские узоры», были установлены незаконно, и дают владельцам пять дней на добровольный демонтаж, угрожая в противном случае принудительным сносом в течение 90 дней. Часть имущества планируется переместить в службу благоустройства Заводского района.

17 августа падение деревянной скульптуры «Кот ученый» привело к гибели полуторагодовалой девочки. Происшествие повлекло за собой возбуждение уголовного дела. Муниципальное предприятие «Садово-парковое», которое теперь управляет территорией, устанавливает временные урны и обедает единый стиль благоустройства.

Никита Маркелов