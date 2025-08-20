Суд в Саратове оставил в силе взыскание 1 млрд с экс-главы Нижнего Новгорода

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе решения нижестоящих инстанций по иску прокуратуры о взыскании 1,039 млрд руб. с экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и его супруги Элады Нагорной.

Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин занимал этот пост с 2010 по 2015 год. Он вышел из «Единой России» в 2017 году, после чего был арестован. 7 марта 2019 года Нижегородский районный суд признал Сорокина виновным в превышении должностных полномочий, пособничестве в похищении человека и получении взяток в особо крупном размере и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 460,8 млн руб.

Сорокин, занимая должность главы города, скрывал свое участие в коммерческих организациях через номинальных держателей, в первую очередь через свою супругу Эладу Нагорную, выяснил суд. Несмотря на формальное переоформление долей в строительных компаниях, Сорокин продолжал фактически управлять этими организациями, нарушая антикоррупционное законодательство и создавая конфликт интересов.

Подконтрольные Сорокину компании, включая ГК «Столица Нижний», в период его нахождения у власти реализовывали масштабные строительные проекты в регионе. Среди них — жилые комплексы «Седьмое Небо», «Цветы», «Аквамарин», торговые центры «Республика», «Фантастика», «Жар-Птица» и бизнес-центры. Доходы от этих проектов легализовались через вложение в уставный капитал ООО СЗ «Старт-Строй», 60% доли в котором принадлежали Нагорной.

В 2023 году Нагорная подала заявление о выходе из ООО СЗ «Старт-Строй», пытаясь получить действительную стоимость своей доли — более 1 млрд руб. Прокурор Нижегородского района обратился в суд с иском об обращении этих средств в доход государства, указав, что они являются производными от коррупционных правонарушений.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск прокуратуры, признав, что ООО СЗ «Старт-Строй» использовалось как инструмент для коррупционного обогащения. 20 августа 2025 года Первый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил эти решения, оставив кассационные жалобы без удовлетворения.

Никита Маркелов