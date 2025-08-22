Пензенский заксоб досрочно прекратил полномочия осужденного Ванюшина

В рамках сессии регионального парламента приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва Сергея Ванюшина. Дело в том, что вступил в силу обвинительный приговор суда по делу о покушении на мошенничество. Также Ванюшина вывели из состава профильных комитетов и счетной комиссии заксобрания региона.

В апреле этого года решением Ленинского районного суда Пензы Ванюшин получил два года условно за покушение на мошенничество в сфере страхования в крупном размере. В апелляции защита ссылалась на «деятельное раскаяние», но ее отклонили. Приговор вступил в силу в июне.

В ночь на 5 января 2024 года Ванюшин, находясь за рулем иномарки BMW X7, протаранил световую опору в поселке Башмаково и скрылся с места ДТП. С целью получения выплаты по КАСКО более 1,5 млн руб. он договорился с начальником местного отделения ГИБДД о фальсификации даты происшествия на 11 января. Последний не выезжал на место, но оформил документы. При этом страховая компания обнаружила подлог и проинформировала о случившемся ФСБ.

Павел Фролов