Саратовский мининвест хочет создать реестр креативных индустрий

В Саратовской области мининвест предлагает создать перечень креативных индустрий. Об этом на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности сообщил министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко, презентуя законопроект.

Согласно новелле, мининвест региона получит право устанавливать критерии для признания предпринимателей субъектами креативных индустрий.

Господин Марченко подчеркнул, что законопроект о развитии креативных индустрий в Саратовской области разработан, чтобы достичь цели, поставленной указом Президента, а именно — увеличить до 6% долю креативных индустрий в ВВП страны, а также привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. В этом году вступил в силу федеральный закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации», который определяет основу правового регулирования организации и развития креативных индустрий.

Сам господин Марченко признал, что проект саратовского закона следует считать рамочным: «Это такая основа для создания нормативно-правовой базы по развитию креативных индустрий в нашем регионе», — пояснил глава ведомства. — «Конкретно сегодня мы определяем полномочия правительства области, а также полномочия исполнительного органа, ответственного за развитие креативных индустрий».

Сейчас прорабатывается вопрос ведения реестра субъектов креативных индустрий, установления критериев отнесения физических лиц и предпринимателей к субъектам. По словам господина Марченко, критерии для включения в реестр минимальные, главное — «максимально вывести всех из тени», а затем уже думать о тех мерах поддержки, которые необходимо применить к той или иной индустрии. Депутаты законопроект поддержали.

Татьяна Смирнова