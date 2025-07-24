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Крушение самолета Ан-24 в Амурской области. Главное
24 июля в районе аэропорта города Тынды потерпел катастрофу пассажирский самолет Ан-24. На борту лайнера было 43 пассажира и 6 членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли. Основные события, связанные с крушение самолета — в подборке «Ъ».
Самолет Ан-24, регистрационный номер RA-47315, разбившийся в районе Тынды
Фото: TsaalmO / Wikimedia
- Пассажирский Ан-24, на борту которого находились 43 пассажира, пропал с радаров около 7 часов утра по местному времени (около 13:00 мск).
- Воздушное судно, принадлежавшее авиакомпании «Ангара», выполняло маршрут Хабаровск—Благовещенск—Тында.
- Следователи, спустя короткое время, возбудили уголовное дело по факту пропажи воздушного судна.
- Вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж пассажирского самолета Ан-24. Обломки найдены в 15 км от Тынды на склоне горы, рассказал «Ъ» источник в спасательной службе.
- Все находившиеся на борту потерпевшего крушение в Амурской области пассажирского самолета Ан-24, судя по всему, погибли. Об этом «Ъ» сообщил источник в спасательной службе.
- В аэропорту Тынды, откуда вылетел потерпевший крушение самолет Ан-24, проводятся следственные действия.
- Президент РФ Владимир Путин получил от оперативных служб информацию по крушению пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
- Премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин.
- В Амурской области после крушения самолета Ан-24 открыты две горячие линии для оказания психологической помощи.
- Глава Минтранса Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров в ближайшее время вылетят к месту крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения.
- Более 100 человек задействованы в ликвидации последствий крушения Ан-24 в Амурской области.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области.
«Аэрофлот» сообщил, что готов помочь организовать авиаперевозки родственников погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области.