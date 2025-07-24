Горящие обломки пассажирского самолета Ан-24 найдены в Амурской области

Вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж пассажирского самолета Ан-24, сообщает МЧС. Обломки найдены в 15 км от Тынды на склоне горы, рассказал «Ъ» источник в спасательной службе. Информации о судьбе пассажиров пока нет.

Самолет авиакомпании «Ангара» пропал сегодня около 13:00 по местному времени (7:00 мск). Он выполнял маршрут Хабаровск—Благовещенск—Тында. На борту находилось 43 пассажира и шесть членов экипажа. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц).

Анна Яшина, Благовещенск