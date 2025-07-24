МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-24

Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования родственникам погибших при крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. По данным СКР, все находившиеся на борту — 43 пассажира и 6 членов экипажа — погибли.

«Мы глубоко опечалены авиакатастрофой, произошедшей сегодня в Амурской области Российской Федерации. Мы выражаем соболезнования родственникам погибших и российскому народу»,— говорится в сообщении турецкого МИДа, которое приводит Milliyet.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров около 13:00 по местному времени (7:00 мск) при заходе на второй круг для посадки. Самолет следовал рейсом Хабаровск—Благовещенск—Тында. Горящие обломки самолета обнаружили в 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы. Соболезнования направили лидеры Азербайджана, Армении, Китая, Белоруссии, Казахстана, Египта, МИД Турции и посольство Великобритании.

Лусине Баласян