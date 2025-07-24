Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24

Глава Минтранса Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров в ближайшее время вылетят к месту крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения, ее возглавил господин Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба правительства, в комиссию также вошли глава Росавиации, руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, первый замминистра финансов Ирина Окладникова, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замглавы Минздрава Андрей Плутницкий, губернатор Амурской области Василий Орлов, а также представители Минвостокразвития, Минтруда, МВД, Роструда.

В правительстве пообещали выплату компенсаций, их сумма не уточняется. Росавиация также проработает вопрос доставки в Тынду родственников пассажиров самолета рейсами российских авиакомпаний.

Ан-24 выполнял рейс по маршруту Хабаровск—Благовещенск—Тында. На борту находилось 43 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки лайнера обнаружили в 15 км от Тынды, узнал «Ъ». Выживших не нашли, причины ЧП пока неизвестны. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц). В аэропорту Благовещенска проводят следственные действия.