В Амурской области введен режим ЧС после крушения Ан-24

Власти Амурской области ввели режим ЧС после крушения пассажирского самолета Ан-24. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов.

«Задействована вся необходимая техника, группировки спасателей достаточно»,— сказал он по итогам заседания оперштаба. Господин Орлов выразил соболезнования родственникам погибших при крушении и пообещал оказать всем необходимую помощь.

Ан-24 разбился сегодня. Он выполнял рейс Хабаровск—Благовещенск—Тында. На борту было 43 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки лайнера нашли в 15 км от Тынды, узнал «Ъ». Выживших нет. СКР возбудил уголовное дело. Правительство создало правкомиссию по ликвидации последствий ЧП. Спасатели МЧС приступили к обследованию места происшествия и поисковым работам.

Что известно о разбившемся самолете — в справке «Ъ».