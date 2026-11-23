Песков: площадкой для следующих переговоров по Украине останется Абу-Даби
Российская сторона исходит из того, что площадкой для следующих трехсторонних переговоров — РФ, Украина, США — по украинскому урегулированию, как и прежде, будет Абу-Даби. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Трехсторонние переговоры, по его словам, возобновятся в скором времени, но на данный момент точной даты следующего раунда нет. «Мы пока исходим из Абу-Даби, но могут быть самые разные варианты», — сказал «РИА Новостям» господин Песков о месте встречи.
Последние трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию прошли в Абу-Даби 10-11 ноября. Стороны договорились о новом масштабном обмене военнопленными между Россией и Украиной (обмен еще не состоялся). Центральной темой переговоров была архитектура европейской безопасности.