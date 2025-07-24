Самолет Ан-24: история создания и технические характеристики

24 июля в Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24. На его борту находилось 49 человек. Выживших при крушении обнаружено не было. Что известно о самолете Ан-24 — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет АН-24 (архив)

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Самолет АН-24 (архив)

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Ан-24 — турбовинтовой пассажирский самолет для линий средней и малой протяженности. Его создание началось в 1958 году в соответствии с постановлением Совета министров СССР от 18 декабря 1957 года. Самолет разрабатывался в опытно-конструкторском бюро 473 (сейчас — АО «Антонов»). Ведущим конструктором Ан-24 был Антон Шиврин. 20 октября 1959 года состоялся первый полет самолета, а первый регулярный рейс — 31 октября 1962 года по маршруту Киев—Херсон. В том же году началось серийное производство самолета. В период с 1962 по 1979 год на Киевском авиационном заводе было выпущено 1367 воздушных судов, еще 174 было собрано на авиазаводах в Улан-Удэ и 165 — в Иркутске.

Конструкция

По заданию самолет должен был перевозить пассажиров с эквивалентной нагрузкой 4 тыс. кг на расстояние до 2,6 тыс. км с крейсерской скоростью 450 км/ч. Ан-24 имеет встроенную в крыло силовую установку из двух турбовинтовых двигателей АИ-24. У воздушного судна трехопорное шасси с передней стойкой и дополнительный подфюзеляжный киль.

Технические характеристики

— Экипаж: 3–5 человек

— Пассажировместимость: 48–52 человека

— Грузоподъемность: 6500 кг

— Длина: 23,53 м

— Размах крыла: 29,2 м

— Высота: 8,32 м

— Масса пустого: 13,35 т

— Масса снаряженного: 13,489 т

— Максимальная взлетная масса: до 22,5 т на доработанных самолетах

— Максимальная скорость: 460 км/ч

— Практическая дальность: 1850 км

— Практический потолок: 7,7 км

Модификации

Существует несколько десятков модификаций Ан-24. Например, Ан-24 «Троянда» представлял собой летающую лабораторию для поиска подлодок. Ан-24А, Ан-24Б, Ан-24РВ обладают увеличенной вместимостью, Ан-24ЛР «Торос» использовался для ледовой разведки. Ан-24ЛП предназначался для тушения лесных пожаров. На экспорт поставлялась модель Ан-24В. На базе Ан-24 было создано семейство военно-транспортных самолетов Ан-26. В свою очередь, на его основе были разработаны Ан-32 и Ан-132. Лицензия на производство Ан-24 в 1966 году была продана в КНР. В 1970–2000 годах в Китае самолет выпускался под названием Xian Y-7. С 2000 года в КНР производится глубоко модернизированная версия Ан-24 под названием Xian MA60. С 2008 года — модель Xian MA600 с улучшенной авионикой и кабиной пилотов.

Эксплуатация

В СССР Ан-24 являлся одним из наиболее распространенных самолетов в парке «Аэрофлота». В настоящее время срок службы самолетов Ан-24 и Ан-26 продлен до 60 лет.