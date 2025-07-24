В Амурской области пропал пассажирский Ан-24

Пассажирский Ан-24, на борту которого более 40 человек, пропал в Амурской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Информацию подтвердили губернатор региона Василий Орлов и МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет Ан-24 (архив)

Фото: ТАСС, ИТАР-ТАСС Самолет Ан-24 (архив)

Фото: ТАСС, ИТАР-ТАСС

По словам губернатора, в самолете было 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Ангара», оно выполняло маршрут Хабаровск—Благовещенск—Тында. Вблизи конечной точки лайнер не прошел контроль. Сейчас связи с ним нет, уточнили в экстренных службах.

В Тындинский район Амурской области направили спасателей на поиск самолета. «Сейчас все находятся в полной готовности, начинают выезжать»,— заявили «РИА Новости» в амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

По данным Telegram-канала Baza, самолет не смог зайти на посадку с первого раза и ушел на второй круг, после чего с ним пропала связь.