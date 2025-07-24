Две горячие линии открыты в Приамурье после крушения Ан-24

В Амурской области после крушения самолета Ан-24 созданы две горячие линии для оказания психологической помощи, сообщило 24 июля региональное правительство.

Горячие линии открыты на базе Центра экстренной психологической помощи (8-800-775-17-17) и на базе ГУ МЧС России по Амурской области (8-4162-53-99-99). Сообщается, что специалисты работают в круглосуточном режиме.

Как сообщал «Ъ», предварительно выживших при крушении самолета Ан-24 в Приамурье не обнаружено. С воздуха спасатели увидели горящий фюзеляж самолета. Обследование на земле еще не проводилось: спасатели не смогли посадить вертолет рядом с местом крушения.

Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров около 13:00 местного времени (7:00 мск) при заходе на второй круг для посадки. Самолет следовал рейсом Хабаровск—Благовещенск—Тында. На борту, по предварительным данным, находились 43 пассажира, в том числе 5 детей, и 6 членов экипажа. Горящие обломки обнаружены в 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного судна, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Анна Яшина, Благовещенск