Выживших при крушении самолета Ан-24 в Приамурье не обнаружено

По предварительным данным, все находившиеся на борту потерпевшего крушение в Амурской области пассажирского самолета Ан-24 погибли. Об этом «Ъ» сообщил источник в спасательной службе.

Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров около 13:00 местного времени (7:00 мск) при заходе на второй круг для посадки. Самолет следовал рейсом Хабаровск—Благовещенск—Тында. На борту, по предварительным данным, находились 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шестеро членов экипажа. Горящие обломки обнаружены в 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного судна, повлекшем гибель людей (ч. 3, ст. 263 УК РФ).

Анна Яшина, Благовещенск