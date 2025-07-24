Спасатели не нашли выживших на месте крушения Ан-24 в Амурской области

Спасатели прибыли на место крушения самолета Ан-24 в Амурской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Выживших, по-прежнему, не обнаружено. Сейчас сотрудники ведомства проводят поисковые работы на месте крушения.

Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров около 13:00 по местному времени (7:00 мск) при заходе на второй круг для посадки. Самолет следовал рейсом Хабаровск—Благовещенск—Тында. На борту, по предварительным данным, находились 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шестеро членов экипажа.

Горящие обломки самолета обнаружили в 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы. К месту крушения спасатели добирались на технике высокой проходимости. На вертолете Ми-8 вылетела дополнительная группа из Хабаровска со снаряжением. Еще 40 спасателей прибыли из Благовещенска. Всего, как сообщало МЧС, к операции привлечены 149 специалистов и 21 единица техники.

Полина Мотызлевская