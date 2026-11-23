Сбор с крупных технологических компаний также воспринят в ЕС по-разному. Его не поддержал премьер Ирландии Михол Мартин, а министр по европейским делам Швеции Йессика Розенкранц заявила, что новые налоги не решат проблем бюджета. Один из дипломатов ЕС предупредил, что из-за возможной реакции США такой шаг может «открыть ящик Пандоры».