Politico узнало о назревающем в ЕС споре о налогах и помощи Украине
В странах Евросоюза (ЕС) могут возникнуть споры о новом семилетнем бюджете и финансировании Украины на 2027 год, пишет Politico. Председатель Евросовета Антониу Кошта предложил на 2028–2034 годы расходы на €204 млрд, или 10%, что ниже первоначального проекта Еврокомиссии. Сокращения должны затронуть развитие регионов, конкурентоспособность, исследования и гражданскую защиту.
По оценке Politico, вариант господина Кошты больше всего отвечает интересам Франции: он оставляет сельскохозяйственные субсидии и предусматривает цифровой сбор, которого добивается Париж. Тем не менее Елисейский дворец счел, что документ не гарантирует доходы французским фермерам. Это вызвало раздражение у сторонников сокращения расходов ЕС, отмечает издание.
Сбор с крупных технологических компаний также воспринят в ЕС по-разному. Его не поддержал премьер Ирландии Михол Мартин, а министр по европейским делам Швеции Йессика Розенкранц заявила, что новые налоги не решат проблем бюджета. Один из дипломатов ЕС предупредил, что из-за возможной реакции США такой шаг может «открыть ящик Пандоры».
Для Украины в проекте предусмотрены €100 млрд, но платить из этих денег проценты по действующим и будущим кредитам не предполагается. По словам европейского чиновника, для этого обсуждают отдельный финансовый механизм. Детально разбирать бюджет постоянные представители стран ЕС начнут 23 ноября. 26 ноября его на специальном саммите рассмотрят руководители объединения.