Си выразил соболезнования Путину из-за крушения самолета в Амурской области

Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета в Амурской области. По предварительным данным, все находившиеся на борту — 43 пассажира и 6 членов экипажа — погибли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Си Цзиньпин заявил, что «был потрясен» известием о крушении самолета. «От имени правительства и народа Китая выражаю глубокие соболезнования пострадавшим и искреннее сочувствие семьям погибших»,— говорится в телеграмме, текст которой приводят китайские СМИ.

Самолет авиакомпании «Ангара» выполнял маршрут Хабаровск—Благовещенск—Тында. Воздушное судно пропало с радаров рано утром, обломки самолета найдены в 15 км от Тынды на склоне горы. Соболезнования в связи со случившимся выразили лидеры Белоруссии, Казахстана, Египта, а также посольство Великобритании.

Лусине Баласян