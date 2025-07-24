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Си выразил соболезнования Путину из-за крушения самолета в Амурской области

Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета в Амурской области. По предварительным данным, все находившиеся на борту — 43 пассажира и 6 членов экипажа — погибли.

Си Цзиньпин

Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Си Цзиньпин заявил, что «был потрясен» известием о крушении самолета. «От имени правительства и народа Китая выражаю глубокие соболезнования пострадавшим и искреннее сочувствие семьям погибших»,— говорится в телеграмме, текст которой приводят китайские СМИ.

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Самолет авиакомпании «Ангара» выполнял маршрут Хабаровск—Благовещенск—Тында. Воздушное судно пропало с радаров рано утром, обломки самолета найдены в 15 км от Тынды на склоне горы. Соболезнования в связи со случившимся выразили лидеры Белоруссии, Казахстана, Египта, а также посольство Великобритании.

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