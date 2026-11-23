Что известно об атаках БПЛА на регионы России к утру 23 ноября
Ростовская область
Губернатор Юрий Слюсарь в 7:41 мск сообщил в Telegram, что над регионом прошедшей ночью были сбиты 80 дронов. Атакам подверглись город Каменск-Шахтинский и Шолоховский, Красносулинский, Родионово-Несветайский, Верхнедонский, Мясниковский, Чертковский, Каменский, Усть-Донецкий районы.
В Красносулинском районе после падения обломков БПЛА начался пожар, добавил глава области.
Татарстан
БПЛА атаковали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска, пострадавших нет. сообщила пресс-служба главы республики Рустама Минниханова.
Власти заявили, что атака дронов была «продолжительной». Зафиксированы повреждения нескольких объектов.
Пермский край
При падении обломков сбитого беспилотника поврежден промышленный объект, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Обошлось без пострадавших.
В 11:23 мск Махонин сообщил в Telegram о гибели человека при атаке БПЛА на регион. Еще два человека получили легкие осколочные ранения. По его словам, сегодня над Пермским краем сбили 56 беспилотников. Повреждены несколько объектов на промышленных площадках.
Белгородская область
В 9:01 мск в Белгороде, Белгородском и Шебекинском муниципальных округах была объявлена ракетная опасность, сообщил областной оперативный штаб. Тревогу отключили в 9:15 мск.
Мэрия Белгорода в 9:23 мск сообщила, что город атаковали два БПЛА. Пострадал мужчина, поврежден инфраструктурный объект. Пострадавшего госпитализировали с осколочным ранением голени.
В 11:32 мск оперштаб сообщил о трех пострадавших при атаках на регион. В поселке Борисовка Борисовского округа от взрыва дрона мужчина получил открытый перелом предплечья и осколочные ранения ног. Еще двое мужчин получили осколочные ранения мягких тканей головы и плеча.
В городе Шебекино при взрыве FPV-дрона в двух частных домах посечены окна, крыши и заборы. Второй дрон сдетонировал по парковке — повреждены два автомобиля, один из них загорелся — возгорание потушено. В селе Купино Шебекинского округа от ударов FPV-дронов получили повреждения грузовой и легковой автомобили.
В городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры.
В Белгородском округе в селе Новая Нелидовка при ударе дрона огнем уничтожен автомобиль. Второй FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома — разбиты окна, кровля, забор и автомобиль. В поселке Октябрьский от атаки FPV-дрона произошло возгорание машины.
В Новооскольском округе в селе Великомихайловка беспилотник ударил по коммерческому объекту — повреждены фасад и остекление.
Брянская область
Губернатор Егор Ковальчук сообщил в 9:55 мск, что при атаке беспилотника в селе Брахлов Климовского района погиб 65-летний мужчина.
За прошедшие сутки над регионом перехватили 9 БПЛА, добавил глава области.
Остальные регионы
Минобороны в утренней сводке сообщило о перехвате 192 дронов над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Республики Крым.