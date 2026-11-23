В 9:01 мск в Белгороде, Белгородском и Шебекинском муниципальных округах была объявлена ракетная опасность, сообщил областной оперативный штаб. Тревогу отключили в 9:15 мск.

Мэрия Белгорода в 9:23 мск сообщила, что город атаковали два БПЛА. Пострадал мужчина, поврежден инфраструктурный объект. Пострадавшего госпитализировали с осколочным ранением голени.

В 11:32 мск оперштаб сообщил о трех пострадавших при атаках на регион. В поселке Борисовка Борисовского округа от взрыва дрона мужчина получил открытый перелом предплечья и осколочные ранения ног. Еще двое мужчин получили осколочные ранения мягких тканей головы и плеча.

В городе Шебекино при взрыве FPV-дрона в двух частных домах посечены окна, крыши и заборы. Второй дрон сдетонировал по парковке — повреждены два автомобиля, один из них загорелся — возгорание потушено. В селе Купино Шебекинского округа от ударов FPV-дронов получили повреждения грузовой и легковой автомобили.

В городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры.

В Белгородском округе в селе Новая Нелидовка при ударе дрона огнем уничтожен автомобиль. Второй FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома — разбиты окна, кровля, забор и автомобиль. В поселке Октябрьский от атаки FPV-дрона произошло возгорание машины.