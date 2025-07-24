В аэропорту Благовещенска проводят следственные действия после крушения Ан-24

В аэропорту Тынды, откуда вылетел потерпевший крушение самолет Ан-24, проводятся следственные действия. Это нужно для проверки версии о технической неисправности воздушного судна, сообщает заместитель руководителя Восточного МСУТ СКР на транспорте Владимир Ануфриев.

«Изымаются образцы топлива, которым заправлялся борт, дается оценка обслуживающему персоналу»,— сказал господин Ануфриев ТАСС. По его словам, аналогичные мероприятия проводят в отношении иркутской авиакомпании «Ангара», выполнявшей рейс. Планируется оценить, насколько серьезно авиаперевозчик относится к обслуживанию бортов, обучению персонала и соблюдению условий труда.

В оперативных службах сообщили ТАСС, что Ан-24 был технически исправен перед вылетом.

Ан-24 пропал с радаров около 13:00 (7:00 мск) при заходе на второй круг для посадки. Самолет следовал рейсом Хабаровск—Благовещенск—Тында. По предварительным данным, на борту находились 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шестеро членов экипажа. Горящие обломки были обнаружены в 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы. Выживших не обнаружено. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного судна, повлекшем гибель людей.