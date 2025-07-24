Что известно о разбившемся в Амурской области самолете Ан-24

Разбившийся Ан-24РВ (бортовой номер RA-47315) был произведен 29 января 1976 года в Киеве. Находился в эксплуатации с 24 февраля 1976 года.

В 1976–1991 годах входил в парк Министерства гражданской авиации СССР. В 1993–1999 годах находился у «Нижегородских авиалиний».

В 1995–1997 годах борт был в лизинге у чартерной авиакомпании Камбоджи Kampuchea Airlines, а в 1998 году — на хранении у «Курскавиа».

В 2002–2021 годах эксплуатировался авиакомпаниями «Ижавиа», «Пионер» и «Руслайн».

23 декабря 2018 года находившийся в лизинге у авиакомпании «Руслайн» самолет совершал посадку в аэропорту Бодайбо (Иркутская область). При рулежке на взлетно-посадочной полосе борт задел одну из матч и повредил крыло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ан-24РВ (бортовой номер RA-47315) в аэропорту Бодайбо, 2018 год

Фото: оперативная съемка Ан-24РВ (бортовой номер RA-47315) в аэропорту Бодайбо, 2018 год

Фото: оперативная съемка

С 2021 года самолет использовался авиакомпанией «Ангара». Сертификат летной годности получил 5 июля 2021 года. Документ действует до 21 января 2036 года.