В ноябре командующий сухопутными войсками Финляндии генерал-лейтенант Паси Вялимяки заявил, что финская армия изучает возможность применения фортификационных сооружений, подобных тем, что используются на Украине, — в частности, противотанковых рвов. Господин Аутто поддержал эту идею. Он пояснил, что территории, утраченные в начале конфликта, впоследствии крайне сложно вернуть под свой контроль.