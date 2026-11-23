Финляндия намерена построить противотанковые заграждения на границе с Россией
В финском комитете по обороне поддерживают идею построить противотанковые заграждения и другие фортификационные сооружения на границе с Россией. Председатель парламентского комитета Хейкки Аутто считает, что подобные укрепления «должны быть готовы еще в мирное время».
В ноябре командующий сухопутными войсками Финляндии генерал-лейтенант Паси Вялимяки заявил, что финская армия изучает возможность применения фортификационных сооружений, подобных тем, что используются на Украине, — в частности, противотанковых рвов. Господин Аутто поддержал эту идею. Он пояснил, что территории, утраченные в начале конфликта, впоследствии крайне сложно вернуть под свой контроль.
«Если позволить противнику продвинуться на 50 км в самом начале военных действий, отбросить его назад будет уже практически невозможно. Поэтому границу необходимо укрепить так, чтобы остановить продвижение врага»,— пояснил глава комитета в интервью Bloomberg.
Как уточнил член комитета Мика Кари, прежде чем политики примут решение о масштабном строительстве, необходимо оценить эффективность и стоимость таких укреплений, а также их пригодность для условий финского ландшафта. Протяженность финско-российской границы превышает 1,3 тыс. км: она проходит через лесные массивы, озера и арктические ландшафты, отмечает агентство.
В сентябре Финляндия завершила строительство забора длиной 200 км вдоль восточной границы страны с Россией. Однако построенный забор закрывает лишь 15% всей протяженности российско-финской границы. В октябре Евросоюз выделил Финляндии €32 млн на закупку систем обнаружения и нейтрализации беспилотников на границе с Россией и над Финским заливом.