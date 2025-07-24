Алиев выразил соболезнования Путину из-за крушения самолета в Амурской области

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил телеграмму президенту России Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета в Амурской области. По предварительным данным, все пассажиры воздушного судна и члены экипажа погибли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильхам Алиев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ильхам Алиев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования вам, родным и близким погибших»,— говорится в телеграмме.

Самолет авиакомпании «Ангара», летевший из Хабаровска и город Тынды, пропал с радаров утром 24 июля. На борту лайнера было 43 пассажира и 6 членов экипажа. В Амурской области объявлен трехдневный траур. Соболезнования Владимиру Путину направили лидеры Китая, Белоруссии, Казахстана, Египта.

Лусине Баласян