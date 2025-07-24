Возбуждено уголовное дело после пропажи Ан-24 в Амурской области

Следователи возбудили уголовное дело из-за пропажи в Амурской области пассажирского самолета Ан-24, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СКР. Сейчас местонахождение судна неизвестно, ведется поиск.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц.

По предварительным данным, самолет пропал с радаров в Тынденском районе сегодня около 13:00 (7:00 мск). Он выполнял рейс по маршруту Хабаровск—Благовещенск—Тында. На борту находились 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа.