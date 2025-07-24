В Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24

Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил в регионе трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24. Флаги по всей территории региона будут приспущены 25, 26 и 27 июля.

«Эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек. Еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вся область скорбит вместе с вами»,— написал господин Орлов в Telegram-канале.

Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров около 13:00 по местному времени (7:00 мск) при заходе на второй круг для посадки. Самолет следовал рейсом Хабаровск—Благовещенск—Тында.

Среди погибших — пятеро детей и шесть членов экипажа. Горящие обломки самолета обнаружили в 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы. Сейчас на месте проводится поисковая операция.

Полина Мотызлевская