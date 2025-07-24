Путину доложили о крушении Ан-24 в Амурской области

Президент РФ Владимир Путин получает от оперативных служб информацию по крушению пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Естественно, ему доложено об этом»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Ан-24 разбился сегодня утром. Он выполнял рейс по маршруту Хабаровск—Благовещенск—Тында. На борту было 43 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки лайнера нашли в 15 км от Тынды на склоне горы, выяснил «Ъ». По предварительным данным, никто не выжил. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц).