«Аэрофлот» готов помочь в перевозке родственников погибших при крушении Ан-24

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) сообщил, что готов оказать содействие в организации авиаперевозки родственников погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области. Авиакомпания выразила соболезнования в связи с трагическим инцидентом.

Ан-24 разбился сегодня. Он выполнял рейс Хабаровск—Благовещенск—Тында. На борту было 43 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки лайнера нашли в 15 км от Тынды, узнал «Ъ». Выживших нет. СКР возбудил уголовное дело. Правительство создало правкомиссию по ликвидации последствий ЧП.

Что известно о разбившемся самолете — в справке «Ъ».