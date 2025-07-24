Пашинян выразил соболезнования Путину в связи с крушением самолета Ан-24

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью пассажиров гражданского самолета Ан-24. Лайнер потерпел крушение в Амурской области 24 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Уважаемый Владимир Владимирович, Примите мои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью пассажиров гражданского самолета Ан-24 авиакомпании “Ангара”, следовавшего по маршруту Хабаровск - Благовещенск – Тында. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям, потерявшим родных в результате крушения самолета»,— следует из телеграммы.

Самолет авиакомпании «Ангара», летевший из Хабаровска и город Тынды, пропал с радаров утром 24 июля. На борту лайнера было 43 пассажира и 6 членов экипажа. По предварительным данным, они все погибли. Соболезнования направили лидеры Азербайджана, Китая, Белоруссии, Казахстана, Египта, МИД Турции и посольство Великобритании.

Лусине Баласян