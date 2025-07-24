Катастрофы Ан-24 с 2000 года

24 июля в Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24 с 48 людьми на борту. Катастрофы Ан-24 за последние годы — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

15 ноября 2000 года, сразу после вылета из аэропорта Луанды (Ангола), на высоте 60 м в левый двигатель Ан-24 местной авиакомпании Asa Pesada попала птица. Двигатель загорелся, самолет потерял управление, накренился влево и разбился. Погибли все 57 находившихся на борту человек.

16 марта 2005 года разбился Ан-24РВ, летевший из Уфы в Варандей. Из-за «белой мглы» и отсутствия ориентиров на поверхности экипаж принял за взлетно-посадочную полосу участок грунтовой дороги в 4 км от аэропорта. Командир экипажа предпринял затянутый маневр снижения со скольжением и потерей скорости. Вместе с недостаточным режимом работы двигателей и отсутствием контроля за скоростью полета это привело к сваливанию самолета на левое крыло. Авиалайнер столкнулся с землей, разрушился и частично сгорел. Погибли 28 из 52 находившихся на борту человек.

2 июня 2005 года в аэропорту Хартума (Судан) при взлете загорелся и взорвался двигатель у Ан-24 местной авиакомпании. Горящие обломки разрушили часть фюзеляжа и вызвали пожар в салоне. Погибли 7 из 42 находившихся на борту человек.

16 июля 2005 года самолет Ан-24Б авиакомпании Equatorial Express Airlines (Экваториальная Гвинея), выполнявший рейс из Малабо в Бату, вскоре после взлета пропал с радаров. На следующий день воздушное судно было найдено полностью разрушенным на склоне горы. Погибли 60 человек. Основными причинами крушения назывались перегруз самолета или технический отказ.

19 января 2006 года военно-транспортный самолет Ан-24 ВВС Словакии, приближаясь к аэропорту города Кошице, преждевременно снизился, отклонился на 3 км от траектории полета и врезался в склон горы Борсо в 20 км от города. На борту находились 42 словацких военнослужащих, возвращавшихся с миротворческой миссии ООН в Косово. Все они погибли.

25 июня 2007 года Ан-24 камбоджийской авиакомпании PMT Air летел из города Сиемреап в порт Сиануквиль. Связь с бортом пропала за пять минут до посадки. Самолет опустился ниже минимальной безопасной высоты и столкнулся со склоном горы массива Дамри в провинции Кампот. Погибли все 22 человека, находившиеся на борту.

17 мая 2010 года в афганской провинции Кабул около перевала Саланг при заходе на посадку разбился Ан-24В авиакомпании Pamir Airways. Самолет следовал из Кундуза в Кабул. Воздушное судно заходило на посадку в условиях низкой облачности. Диспетчер рекомендовал экипажу сохранять высоту, однако пилоты проигнорировали эти указания и врезались в гору на высоте около 4,1 тыс. м. Погибли все 44 человека, находившиеся на борту.

3 августа 2010 года потерпел крушение Ан-24РВ авиакомпании «Катэкавиа», летевший из Красноярска в Игарку. Самолет столкнулся с землей при посадке. Погибли 12 из 15, находившихся на борту человек. Катастрофа произошла из-за плохой видимости и запоздалого решения пилотов об уходе на второй круг. Самолет опустился ниже установленной минимальной безопасной высоты.

11 ноября 2010 года в Судане у самолета Ан-24Б авиакомпании Tarco при посадке лопнуло шасси. Самолет ударился крылом о землю и развалился на две части. На борту находилось 38 человек, 6 из них погибли.

11 июля 2011 года Ан-24РВ авиакомпании «Ангара» по заказу «Томскавиа» выполнял рейс из Томска в Сургут. Во время полета загорелся двигатель. Самолет совершил аварийную посадку на реке Оби. Воздушное судно получило повреждения от удара о воду. 7 из 37 находившихся на борту человек скончались от полученных травм.

13 февраля 2013 года в аэропорту Донецка потерпел крушение Ан-24РВ украинских «Южных авиалиний», летевший из Одессы. Самолет разбился при заходе на посадку в условиях ограниченной видимости. Командир экипажа слишком поздно принял решение об уходе на второй круг. Воздушное судно начало подъем на слишком маленькой скорости, потеряло подъемную силу и упало рядом с взлетно-посадочной полосой. На борту находилось 52 человека. Пять погибли, еще девять были госпитализированы.

27 июня 2019 года при посадке в аэропорту Нижнеангарска Ан-24РВ авиакомпании «Ангара», летевший из Улан-Удэ, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Он врезался в очистные сооружения и загорелся. Погибли два члена экипажа. Всего на борту находилось 47 человек, 4 из них были госпитализированы.

Василий Кузнецов