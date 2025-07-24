Семьям погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края выплатят по миллиону

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что власти региона выплатят по 1 млн руб. жителям, чьи родственники погибли при крушении Ан-24 в Амурской области. Господин Демешин также объявил в регионе трехдневный траур — по территории всего края будут приспущены флаги.

«Родственникам погибших в авиакатастрофе, пожелавшим выехать на место трагедии, окажем все необходимое содействие и оплатим проезд»,— рассказал он в Telegram-канале.

Сколько жителей региона погибли при крушении — он не уточнил. Всего на борту Ан-24 находились 48 человек, в том числе пятеро детей и шесть членов экипажа.

Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров около 13:00 по местному времени (7:00 мск) при заходе на второй круг для посадки. Самолет следовал рейсом Хабаровск—Благовещенск—Тында. Горящие обломки самолета обнаружили в 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы. Сейчас на месте проводится поисковая операция.

Полина Мотызлевская