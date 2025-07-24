Глава Минвостока принес соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Это огромная трагедия, которой сопереживает весь Дальний Восток»,— приводит слова министра пресс-служба Минвостока.

Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров около 13:00 по местному времени (7:00 мск) при заходе на второй круг для посадки. Самолет следовал рейсом Хабаровск—Благовещенск—Тында. На борту, по предварительным данным, находились 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шестеро членов экипажа.

Горящие обломки самолета обнаружили в 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы. Сейчас к месту крушения на технике высокой проходимости добираются спасатели. Около 14:00 мск МЧС сообщила, что им осталось пройти еще 3 км.

Полина Мотызлевская