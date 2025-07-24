В авиакомпании «Ангара» провели обыски после крушения самолета Ан-24

Следователи провели обыск в офисе авиакомпании «Ангара», чей самолет Ан-24 сегодня разбился в Амурской области. В его ходе изъяли документы, касающиеся воздушного судна и членов экипажа. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СКР.

В аэропорту Благовещенска также изъяли документы о предполетном обслуживании самолета и образцы топлива. Работников «Ангары», аэропортов Благовещенска и Тынды допросили в качестве свидетелей. Ведомство назначило химическую и летно-техническую экспертизы.

Ан-24 авиакомпании «Ангара» следовал рейсом Хабаровск—Благовещенск—Тында. В 13:00 по местному времени (7:00 мск) он пропал с радаров при заходе на второй круг для посадки в аэропорт Тынды. Горящие обломки воздушного судна нашли в 15 км от воздушной гавани на склоне горы. Погибли 48 человек.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и использования воздушного судна. Дело поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. В Амурской области объявили трехдневный траур после инцидента.

Никита Черненко