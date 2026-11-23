Как утверждают собеседники канала, военное судно стояло на якоре в порту недалеко от военно-морской базы. На борту якобы находились оружие, боеприпасы и беспилотники. По словам очевидцев, корабль атаковали три БПЛА. Компания Vantor, предоставляющая спутниковые снимки, сообщила, что атаке подвергся корвет ВМФ России. На снимках от 22 ноября, отмечает телеканал, видно, что большая часть судна перевернулась и затонула. Также был заметен дым, поднимавшийся от корабля, а вдоль пирса были разбросаны многочисленные обломки.