«Аль-Джазира»: при атаке БПЛА на корабль в Бенгази погибли несколько россиян
При атаке беспилотников у побережья ливийского города Бенгази погибли несколько граждан Ливии и России, сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на источники. По их данным, после атаки на корабле произошли взрыв и пожар.
Как утверждают собеседники канала, военное судно стояло на якоре в порту недалеко от военно-морской базы. На борту якобы находились оружие, боеприпасы и беспилотники. По словам очевидцев, корабль атаковали три БПЛА. Компания Vantor, предоставляющая спутниковые снимки, сообщила, что атаке подвергся корвет ВМФ России. На снимках от 22 ноября, отмечает телеканал, видно, что большая часть судна перевернулась и затонула. Также был заметен дым, поднимавшийся от корабля, а вдоль пирса были разбросаны многочисленные обломки.
Накануне ливийские военно-морские и военно-воздушные силы перехватили свыше 20 безэкипажных катеров у побережья Бенгази. Reuters писал, что 10 человек, в том числе граждане России и Ливии, получили легкие ранения. Под удары попали два судна — военное и торговое. По информации СМИ, речь в том числе шла о российском ракетном корвете «Меркурий». Ливийские власти не сообщали, кто может быть причастен к атакам. Источники Axios говорили, что к удару по российскому кораблю причастна СБУ.